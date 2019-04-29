احباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بالجزيرة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف والي الجزيرة اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين، عن إحباط تهريب (١٩) كيلو ذهب تم استلامها وتوريدها لبنك السودان المركزي.

وأكد الوالي، في تنوير لمراسلي الصحف والقنوات الفضائية أمس، الحرص على تنفيذ قرارات المجلس العسكري، رغم الفراغ الإداري وعدم وجود قناة للتواصل المباشر مع المجلس. وأقر الوالي بوجود مشاكل في الأسواق وتنظيمها وفوضى في الأسعار، بجانب انعدام السيولة في البنوك، ونوه بتوقف الخدمة بمستشفى القرشي لأكثر من (١٧) شهراً، وقال “ليس لدينا لون سياسي وإنما جئنا عبر الكاكي وسنخرج عبره”. وأعلن الوالي عن اعتقال عدد من قيادات الصف الأول من المؤتمر الوطني واعفاء مديرين عامين مخالفين للوائح الخدمة المدنية، وقال إن الحياة لابد أن تستمر من خلال انطلاقة العام الدراسي والاستعداد للموسم الزراعي، وأعلن عن حصاد (٤) ملايين طن قمح هذا الموسم ودخول مطاحن روتانا والحمامة للخدمة بنسبة استخلاص أكثر من (٦٠%).