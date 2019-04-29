اختفاء سيدة بعد انقطاع التيار الكهربائي في ظروف غامضة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختفت سيدة في ظروف غامضة أثناء خروجها إلى متجر جوار منزلها بحي الشجرة جنوب الخرطوم. وقال مصدر مطلع إن السيدة خرجت لشراء بعد احتياجاتها المنزلية، إلا أن وقت خروجها صادف انقطاع التيار الكهربائي، حيث اختفت في ظروف غامضة ولم تعد إلى المنزل. وأضاف المصدر أن أسرتها فقدتها بعد تأخرها عن العودة وخرجت خلفها للبحث عنها بيد أنها لم تعثر عليها، وعلى خلفية ذلك دونت بلاغاً بفقدانها. المادة السابقة مذكرات رئيس مخلوع!!.. بقلم طه مدثر المقالة القادمة الإختفاءات المريبة.. بقلم حيدر المكاشفي

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