شيخ يقتل طالبة ثانوية بعد ان قام بعمل هذا الفعل لها بأمبدة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أيدت محكمة المراجعة الحكم الصادر من محكمة الموضوع ومؤيد من الاستئناف والعليا بتوقيع عقوبة الإعدام لمشعوذ قتل طالبة خنقاً بطرحتها بعد أن حاول إجهاضها.

وتشير التفاصيل بحسب صحيفة المجهر إلى أن الطالبة قد رافقت إحدى قريباتها لمنزل الشيخ بأمبدة لعمل تمائم وبخرات تأهباً لامتحان الشهادة، حيث تكررت زيارتها لذات المكان وأخطرت المتهم بأنها حبلى وحاول إجهاضها، إلا أنها لم تتحمل، فاضطرت لإغلاق فمها بطرحتها السبب الذي أدى لوفاتها، وألقى المتهم جثتها بالشارع العام بمساندة سيدة، وتمكنت الشرطة من اكتشاف الجريمة والوصول للمتهم الذي سافر لإحدى الولايات، وأثناء التحري أقر المتهم بالجريمة، وعليه تمت إحالة الملف للمحكمة للفصل فيه بالعقوبة السالف ذكرها.