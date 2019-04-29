شاهد.. الزنزانة التي سجنت تركيا في الفلسطين زكي مبارك

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا انها لزنزانة الشاب الفلسطيني زكي مبارك الذي زعمت السلطات التركية انه انتحر. وقال الدكتور علي النعمي رئيس تحرير العين الإماراتية ان هذه صورة زنزانة القتيل الفلسطيني زكي مبارك. وزعمت النيابة العامة التركية ان الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.

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