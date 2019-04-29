بالفيديو : الاصم يودع كنداكات عطبره داخل القطار

إنتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للشاب محمد ناجي الاصم كادر تجمع المهنيين السودانيين داخل القطار المتجه الي مدينة عطبرة .

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد تحدث الاصم الي كنداكات عطبرة معبرا عن شكره وتقديره لهم , واعتذر عن عدم استقبالهم في المنصة بسبب تواجده في إجتماعات متواصلة .

وقال الاصم ان عطبرة كانت شرارة الثورة بعد الدمازين وانهم محرك الثورة , وان زيارة ثوار عطبرة لساحة الإعتصام بالقيادة العامة اعتطهم داوافع كبرة وبثت فيهم الحماس لمواصلة المشوار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)