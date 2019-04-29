سفير السودان بالجامعة العربية ينكر صلته بمذبحة العيلفون

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أنكر سفير السودان بالجامعة العربية كمال حسن علي صلته بمذبحة معسكر العيلفون التي وقعت في أبريل من عام 1998م وراح ضحيتها أكثر من (130) من المجندين قسراً للخدمة الوطنية. وأكد كمال حسن علي في بيان حسب صحيفة الإنتباهة، عدم صلته بإدارة المعسكر.
وتأسف كمال على الحادثة غير أنه عاد وقال إنها ليست مجزرة وإنما حالة هروب جماعي للمجندين الذين اتجهوا للنيل وغرقوا بمركب قديمة بحسب قوله.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى طلب المجندين من إدارة المعسكر السماح لهم بعطلة ثلاثة أيام خلال مناسبة عيد الأضحى، إلا أن إدارة المعسكر رفضت طلب المجندين، وهددتهم بإطلاق النار حال عصيانهم الأوامر، ما دفع المجندين إلى التجمع سراً في طرف المعسكر المقابل للنيل في محاولة منهم للفرار، وعندها شعر الضابط المسؤول بمحاولات الهرب أصدر تعليماته بإطلاق الرصاص الحي، غير أن رواية أخرى تقول إن المجندين اتجهوا نحو النيل واستغلوا مركباً قديمة فغرقت بهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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