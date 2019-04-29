حجز عقارات أسرة الرئيس المخلوع وقادة النظام البائد

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أصدرت السلطة القضائية قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في النظام البائد على المستوى الاتحادي والولائي، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المخلوع، ونافع علي نافع، وعلي عثمان.
ووفقاً لخطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل الجاري تحصلت مصادر على نسخة منه، نص على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتباراً من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر، وحسب صحيفة الإنتباهة، فإن أبرز قادة النظام البائد الذين حُجزت عقاراتهم وهم: “علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سليمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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