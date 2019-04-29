حميدتي: لا مجال للحديث عن الدين والدولة والتشريعات قضية لاحقة

التاريخ: 29-أبريل-2019
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رفضت لجنة أمن ولاية الخرطوم الطلب المقدم من تيار (نصرة الشريعة) بزعامة الشيخ عبد الحي يوسف وآخرين، الخاص بالتصديق لهم بمسيرة مليونية مقرر لها أن تسير اليوم إلى حدائق الشهيد أمام القصر الجمهوري، وبررت رفضها بدواع أمنية وتأمينية.
والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري حسب صحيفة الإنتباهة مساء أمس، وفد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وقال عضو تيار (نصرة الشريعة) محمد عبد الكريم في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول المسيرة التي كان محدداً لها اليوم دعماً للشريعة الإسلامية، معلناً الاتفاق على تأجيلها لوقت لاحق.
وأشار إلى أن حميدتي أكد أنه لا مساس بأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية، ولا مجال للحديث عن الدين والدولة باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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