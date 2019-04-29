إعفاء مديري الإعلام والمراسم بالرئاسة

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، قراراً أعفى بموجبه كلاً من مدير إدارة مراسم الدولة العميد محمد المبارك سليمان مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة، والمهندس قبيس أحمد المصطفى حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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