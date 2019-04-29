تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل

أصدر المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، ونص القرار على تكليف عدد من اللحان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأية أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

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ووجه القرار حسب صحيفة الإنتباهة، مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد، الجمعيات العمومية لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)