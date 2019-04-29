(الشعبي) يدفع بمسيحي مرشحاً لرئاسة الوزراء

دفع حزب المؤتمر الشعبي بمرشح “مسيحي” لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وجزم بخلو ترشيحاته التي قدمها للمجلس العسكري الانتقالي من عضوية الحزب.

وأعلن الأمين العام للحزب علي الحاج في مؤتمر صحافي أمس حسب صحيفة الإنتباهة أمس، رفضه للاتفاقية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير حول تكوين المجلس العسكري، وأشار إلى أن أبرز بنود رؤية الحزب المطالبة بعدم منح الطوارئ للمجلس العسكري وأن تمنح لمجلس الوزراء، وضرورة أن يكون المجلس العسكري صادقاً، وأشار إلى أن المقترحات تحدثت عن قانون ولجنة للانتخابات إلى جانب قانون الفساد، ودعا إلى عدم مقاضاة الذين يشغلون المناصب التشريعية إجراء.

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وفي السياق أعلن الحاج عن رفضهم الاتفاقيات التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال أية اتفاقية تتم مع فئة معينة لسنا طرفاً فيها لن نعترف بها وغير ملتزمين بها، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأية ضغوط من أية قوى سياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)