التاريخ: 29-أبريل-2019
7 مشاهدة
دفع حزب المؤتمر الشعبي بمرشح “مسيحي” لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وجزم بخلو ترشيحاته التي قدمها للمجلس العسكري الانتقالي من عضوية الحزب.
وأعلن الأمين العام للحزب علي الحاج في مؤتمر صحافي أمس حسب صحيفة الإنتباهة أمس، رفضه للاتفاقية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير حول تكوين المجلس العسكري، وأشار إلى أن أبرز بنود رؤية الحزب المطالبة بعدم منح الطوارئ للمجلس العسكري وأن تمنح لمجلس الوزراء، وضرورة أن يكون المجلس العسكري صادقاً، وأشار إلى أن المقترحات تحدثت عن قانون ولجنة للانتخابات إلى جانب قانون الفساد، ودعا إلى عدم مقاضاة الذين يشغلون المناصب التشريعية إجراء.
وفي السياق أعلن الحاج عن رفضهم الاتفاقيات التي تمت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقال أية اتفاقية تتم مع فئة معينة لسنا طرفاً فيها لن نعترف بها وغير ملتزمين بها، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأية ضغوط من أية قوى سياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الشعبي) يدفع بمسيحي مرشحاً لرئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.