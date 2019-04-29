عبد الحي يوسف يعلن عن تأجيل مسيرة نصرة الشريعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عبد الحي يوسف، عن تأجيل مسيرة نصرة الشريعة التي دعا لها الجمعة الماضية، عقب لقاءٍ جمعه اليوم الأحد بنائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

وأشار عبد الحي، إلى أنهم تلقوا العديد من الاتصالات من شخصيات عامة وفي الدولة طالبين تأجيل المسيرة بهدف الاستقرار ومنعاً للاحتكاك.

وقال أن المجلس تعهد لهم أن لا مساس بالقوانين التي لها علاقة بهوية الأمة ولا القوانيين الشرعية، ومحاسبة المفسدين ومن سفكوا الدماء أو المال، إلى جانب التعهد ببسط هيبة الدولة والأمن، كما أمن اللقاء على تأكيد المجلس أن التغيير الذي حصل كان بجهدٍ تراكمي شاركت فيه فئات الشعب المختلفة ولا يمكن أن ينفرد فصيل بذلك.

وضم اللقاء عضو تيار نصرة الشريعة محمد عبد الكريم وعدد من العلماء حيث تم التأكيد في تصريحات صحفية على أنه لا مساس بالتشريعات التي تعتبر قضية لاحقة بعد الفترة الإنتقالية، وأنهُ لا مساس بالشريعة أو الحديث عن الدين والدولة كما تعهد المجلس العسكري بعدم تعديل الدستور، أو تعديل القوانيين ما عدا المتعلقة بالإصلاح السياسي.