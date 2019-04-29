وفد من تيار (نصرة الشريعة) يلتقي نائب المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو تيار نصرة الشريعة د. محمد عبد الكريم، عن اتفاق مع المجلس العسكري لتأجيل مسيرة الإثنين لـ “نصرة الشريعة” إلى وقت لآحق.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الجمهوري مساء اليوم وفد من تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، وأوضح عبد الكريم في تصريح صحفي أن اللقاء تناول المسيرة التي كان محدد لها يوم الغد “الاثنين” وأكد أنه تم الاتفاق على تأجيلها لوقت لاحق .

وقال إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد لهم أنه لا مساس لأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية، وأنه ليس هناك مجال للحديث عن الدين والدولة في الوقت الراهن باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن أن اللقاء أمن على أهمية أن يكون المجلس السيادي ممثلا لكل أهل السودان بعيدا عن التحيز لأي جهة كانت، وكشف عبد الكريم أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل بين الجانبين، مؤكداً حرص التيار على إعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني.