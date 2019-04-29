اختفاء رموز الثقافة والفنون الموالين للنظام البائد

عدد كبير من رموز الثقافة والفنون الموالين للنظام البائد وكانوا يدافعون عنه اختفوا تماماً عن المشهد ولم تعد لهم مشاركات حتى على مستوى القروبات، كما كان قبل أن تحقق الثورة الشريفة انتصارها الباهر الذي أدهش كل العالم حسب صحيفة التيار.

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