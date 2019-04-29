تأجيل جميع الجلسات لعدم حضور عربة المنتظرين بالسجن

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : حوادث 63 مشاهدة Advertisements أرجأت محاكم الحاج يوسف، النظام العام وجنايات الحاج يوسف وجنايات المدينة كل الجلسات وذلك لعدم حضور العربة التي تقل النزلاء، وتم تأجيلها. وهي العربة الوحيدة التي تخص محاكم شرق النيل ولعدم حضورها تتوقف جميع جلسات المحاكم مما أثار استياء المتقاضين الذين يأتون من أماكن بعيدة تاركين أعمالهم حسب صحيفة التيار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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