لجنة “أمن الخرطوم” ترفض التصديق لمسيرة “الشريعة”

رفضت لجنة أمن ولاية الخرطوم الطلب المقدم من تيار “نصرة الشريعة”، بزعامة عبد الحي يوسف وآخرين، والخاص بالتصديق لهم بمسيرة مليونية، كان مقرراً لها اليوم الإثنين، وبررت اللجنة الخطوة لدواع أمنية وتأمينية.

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وكانت طوائف وجماعات دينية، أعلنت وبحسب صحيفة الجريدة، رفضها القاطع للدعوات التي أطلقها عبد الحي، للخروج في مسيرة ما يُسمى “نصرة الشريعة”، معتبرة أنها دعوة للفتنة باسم الدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)