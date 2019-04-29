الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شقيق الرئيس المخلوع وسوري يبيدان أشجار الطلح من أجل الفحم

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-أبريل-2019

26 مشاهدة

شقيق الرئيس المخلوع وسوري يبيدان أشجار الطلح من أجل الفحم

تتعرض غابات الطلح للإبادة على يد شركة يملكها شخص سوري ويقوم بتصدير الفحم إلى الخليج ولبنان، وعرض الصحفي عبد المنعم سليمان على صفحته في الفيس بوك مقطع فيديو يوضح كمية الأشجار التي قطعها صاحب الشركة التي تحمل اسم (ق.ك).

 

وبحسب عبد المنعم تقوم الشركة المعنية بقطع أشجار الطلح الصغيرة التي لا يزيد قطرها عن بضع سنتمترات ليصنع منها الفحم ويصدره إلى الخليج ولبنان ويحصل مقابل ذلك على مبالغ طائلة.

وتشير متابعات حسب صحيفة التيار، إلى تسريبات تقول أن أحد أشقاء الرئيس المخلوع يشارك السوري المعني ويوفر له الحماية من جهات الاختصاص وبخاصة الغابات.

Advertisements

 

 

ويمنع قانون الغابات قطع الأشجار إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هيئة الغابات، حتى ولو كانت الأشجار في أرض مملوكة للشخص الذي يرغب في قطعها. كما تم حظر تصدير فحم الطلح والسنط منذ فترة طويلة.

المصادر تنقل الملف للجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري وإدارة الأمن الاقتصادي وأيضاً هيئة الغابات لوقف هذه الممارسة غير القانونية التي تساهم في إزالة الغطاء الغابي بوتيرة عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقيق الرئيس المخلوع وسوري يبيدان أشجار الطلح من أجل الفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا