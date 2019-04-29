شقيق الرئيس المخلوع وسوري يبيدان أشجار الطلح من أجل الفحم

التاريخ: 29-أبريل-2019
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تتعرض غابات الطلح للإبادة على يد شركة يملكها شخص سوري ويقوم بتصدير الفحم إلى الخليج ولبنان، وعرض الصحفي عبد المنعم سليمان على صفحته في الفيس بوك مقطع فيديو يوضح كمية الأشجار التي قطعها صاحب الشركة التي تحمل اسم (ق.ك).
وبحسب عبد المنعم تقوم الشركة المعنية بقطع أشجار الطلح الصغيرة التي لا يزيد قطرها عن بضع سنتمترات ليصنع منها الفحم ويصدره إلى الخليج ولبنان ويحصل مقابل ذلك على مبالغ طائلة.
وتشير متابعات حسب صحيفة التيار، إلى تسريبات تقول أن أحد أشقاء الرئيس المخلوع يشارك السوري المعني ويوفر له الحماية من جهات الاختصاص وبخاصة الغابات.
ويمنع قانون الغابات قطع الأشجار إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هيئة الغابات، حتى ولو كانت الأشجار في أرض مملوكة للشخص الذي يرغب في قطعها. كما تم حظر تصدير فحم الطلح والسنط منذ فترة طويلة.
المصادر تنقل الملف للجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري وإدارة الأمن الاقتصادي وأيضاً هيئة الغابات لوقف هذه الممارسة غير القانونية التي تساهم في إزالة الغطاء الغابي بوتيرة عالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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