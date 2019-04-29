والد قتيل جبرة يطالب بضم مدير الشرطة ووزير الداخلية السابق أحمد بلال كمتهمين

رفعت السلطات المختصة الحصانة عن فرد شرطة متهم بقتل الطالب حسام عبد الله طه فضل الله – المعروف بقتيل جبرة- وطالب والد القتيل عبد الله طه برفع الحصانة كذلك عن الضابط الذي كان يقود تيم الدورية التي أطلقت الرصاص على ابنه بضاحية جبرة جوار مسجد بلال.

وقال عبد الله أمس إن الضابط هو المسؤول الأول عن قتل ابنه وربما هو من أصدر التعليمات بإطلاق النار عليه، وشدد على أنه يطالب أيضاً بضم مدير الشرطة ووزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان للقضية باعتبارهما المسؤولان عن تسليح دوريات الشرطة في الشوارع الرئيسية.

Advertisements

وتعود القضية وبحسب صحيفة الجريدة، إلى أن القتيل كان يمتطي سيارة بصحبة صديقه في الساعات الأولى من صباح الحادثة في شهر نوفمبر الماضي قادمين من مطار الخرطوم، وقامت دورية الشرطة بإطلاق النار عليهما بعد أن رفضا التوقف أمام نقطة الارتكاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)