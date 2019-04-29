ضبط 6 حالات غش ورسوب أكثر من 3 آلاف طالب في امتحان مهنة القانون

التاريخ: 29-أبريل-2019
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كشف سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون بابكر احمد على قشي ، عن ضبط (6) حالات غش في دورة أمتحانات سبتمبر 2018 ، وأوضح أن المجلس قرر إعمال نص المادة (13) من لائحة تنظيم مهنة القانون لسنة 1989 بشأنهم .
وأعتمد المجلس نتيجة امتحانات مهنة القانون دورة سبتمبر 2018 ، وأعلن قشي في تصريحات ، أن المجلس سيبدأ تسليم الشهادات اعتباراً من 30 أبريل الحالي ، وأضاف أن المجلس قرر عقد الدورة القادمة في 15 يونيو 2019 ، وأوضح قشي بحسب صحيفة الصيحة أن عدد الذين جلسوا للامتحان بلغ (4300) طالباً منهم (924) طالباً بنسبة نجاح (21.5) % .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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