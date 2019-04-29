انفراج نسبي لأزمة السيولة بعد تغذية الصرافات الآلية

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : أخبار 105 مشاهدة تشهد أزمة السيولة انفراجاً نسبياً عقب تغذية ماكينات الصراف الآلي في العاصمة السودانية الخرطوم. واصطف عدد كبير من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي للحصول على الأوراق النقدية منذ نهار السبت الماضي. Advertisements وقال عدد منهم حسب صحيفة التيار، إن “ماكينات الصراف الآلي عاودت العمل بعد توقف كامل خلال الفترة الماضية”، واعربوا عن أملهم في أن تستمر في العمل خلال الأيام القادمة حتى يستطيع المواطنون تأمين احتياجات شهر رمضان المعظم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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