إعتقال عدد من قيادات المؤتمر الوطني

كشف والي الجزيرة المكلف اللواء ركن عبد العزيز عثمان، عن اعتقال قيادات من رموز المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة .

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وقال الوالي في مؤتمر صحفي بود مدني أمس، إنه تم اعتقال كمال محمود النقر نائب رئيس اتحاد عمال الجزيرة، ورئيس القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ومدير المحالج، كما تم اعتقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الجزيرة حافظ ميرغني .

وأقر الوالي بوجود جملة من المشاكل والتحديات أرجعها لنظام المؤتمر الوطني تواجه حكومته، مؤكداً وبحسب صحيفة الجريدة، سعيهم لحلحلتها، ولفت لورود الكثير من الشكاوى والبلاغات سيتم توجيهها للأجهزة العدلية للبت فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)