نزلاء سجن الهدى ينفذون أضراباً عن الطعام يطالبون بعدم تسييس القضاء

نفذ نزلاء في سجن الهدي بأم درمان يتجاوز عددهم ٦ الاف سجين، إضراباً جماعياً عن الطعام شمل ٥ أقسام داخل السجن الذي يعتبر أكبر سجون السودان من ناحية العدد والأقسام، وخاطب مدير سجن الهدى اللواء الكامل الجيلاني النزلاء صباح أمس لإثنائهم عن تنفيذ الاضراب .

فيما تمسك النزلاء بضرورة النظر في الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم حسب القانون الجنائي الذي نفذه قضاء وصفوه بغير النزيه، مستشهدين بمسيرة القضاة الأخيرة والتي طالبوا فيها بعدم تسييس القضاء.

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وأكد مصدر داخل السجن تحتفظ باسمه، أن النزلاء خاضوا حواراً مفتوحاً مع مدير السجن والمسؤولين داخله حول التهم التي أدينوا بسببها والأحكام التي تراوحت بين ١٠ و٣٠ سنة لمحكومين في قضايا كانت محكوميتها لا تتجاوز عامين أو خمس .

وأوضح السجناء لإدارة السجن وبحسب صحيفة الجريدة، أن مطلبهم واحد ولا يتعلق بتحسين الأوضاع أو الخدمات داخل السجن، وإنما يطالبون السلطات العدلية بإعادة النظر ومراجعة ملفات القضايا والأحكام بصورة عاجلة، متمسكين بعدم فك الاضراب إلى حين النظر في الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)