حميدتي: واثقون في وعي الشعب ولا نريد تكرار التجارب السيئة

أعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ(حميدتي) خلال مقابلة مع قناة العربية رصدتها مصادر عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه.

كما أكد رداً على المشككين في السودان أن الرئيس المخلوع عمر البشير في السجن، مضيفاً أنه ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناءً على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

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وقال نائب رئيس المجلس العسكري حسب صحيفة التيار، (نؤمن بشعار حرية، سلام وعدالة، كما نؤكد أن دماء شهداء الثورة لن تضيع هدراً).

ووجه حميدتي للشعب رسالة مفادها بأن أي شخص لديه حق في مواجهة أي إنسان عليه اللجوء إلى القانون، وتابع: (لا نريد أي شخص يأخد حقو بيدو) كما نادى بضرورة إعادة الأموال إلى البنوك في خطوة من شأنها أن تعيد الثقة للنظام المصرفي وتعهد حميدتي بمعالجة أزمة السيولة في أقرب وقت ممكن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)