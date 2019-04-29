أعضاء تشريعي الخرطوم يداومون رغم حل المجلس

التاريخ: 29-أبريل-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة كشفت مصادر بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عن تواجد شبه يومي لأعضاء ومسؤولي المجلس بمكاتبهم بالرغم من صدور قرار بحل الحكومة والأجهزة التشريعية. Advertisements وأوضحت مصادر صحيفة الجريدة، أن النواب طالبوا بحقوقهم المالية قبل إغلاق حساب المجلس، ولفتت الى أن الرئيس السابق لأهم لجان المجلس خرج من مكتبه محملاً بأوراق ومستندات (في أكياس)، ونبهت المصادر الى استمرار بعض النواب في دراسة الماجستير التي ينفق عليها من الخزينة العامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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