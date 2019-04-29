تيار نصرة الشريعة يقرر تأجيل مسيرته اليوم لوقت لاحق

أعلن تيار نصرة تيار الشريعة تأجيل مسيرته التي كان مقرر لها اليوم لوقت لاحق، وقال إن نائب المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دلقو حميدتي أكد لهم بأنه لا مساس بالشريعة خلال الفترة الانتقالية .

وطالبوا بتمثيل جميع أهل السودان في الفترة الإنتقالية. إلتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي بالقصر الجمهوري أمس الوفد المكون من تيار نصرة الشريعة ودولة القانون.

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واوضح عضو تيار نصرة الشريعة د. محمد عبد الكريم في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه تناول مع حميدتي المسيرة التي كان محدد لها اليوم لدعم الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أنه تم الاتفاق معه على تأجيلها لوقت لاحق. وأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد خلال اللقاء بأنه لا مساس بالشريعة خلال الفترة الانتقالية، وأنه ليس هناك مجال للحديث عن علاقة الدين بالدولة، وذلك باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية .

وأضاف عضو تيار نصرة الشريعة وبحسب صحيفة الجريدة، أنهم أمنوا خلال اللقاء على أهمية تمثيل المجلس السيادي لكل أهل السودان، وذلك بعيداً عن ما أسماه التخطيط لأي جهة كانت، ولفت إلى انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة للتواصل بين الجانبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)