الحاكم العسكري: تدمير ممنهج بمشروع الجزيرة يستحق المساءلة

رأي والي الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين أن ما حدث لمشروع الجزيرة كان تدميراً ممنهجاً يستحق المساءلة من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية الاتحادية لمعرفة أين ذهبت أصول المشروع.

وقال الأمين في تنوير إعلامي حسب صحيفة التيار ظهر أمس، بأمانة حكومة الولاية إنه تم تكليف المراجع العام لمراجعة حسابات المحالج، كما أضاف بأنه تم إيقاف العمل في الأراضي والمزادات لحين مراجعتها، كما تم تأسيس نيابة للفساد بولاية الجزيرة حيث يحق لأي مواطن فتح بلاغات للفساد بولاية الجزيرة في الفترة السابقة.

Advertisements

وفي سياق آخر أقر الوالي بأن الولاية تعاني من نقص في إمدادات البنزين والجازولين والغاز ونسعى لحلها خلال الأيام القادمة، كما أنه وجه هيئة المواصفات والمقاييس لمراجعة جميع أوزان مستودعات الغاز بولاية الجزيرة بعد أن ثبت له التلاعب في أوزان الغاز وسوف يتم استمرار توزيع الغاز في الميادين.

وأوضح عبد العزيز أن الولاية قدمت شهيدين في الاحتجاجات الماضية وتابع: مافي دم بروح وهناك بلاغات مدونة وكذلك تم اعتقال كل من كمال النقر وحافظ ميرغني” وسوف يتم خلال الساعات القادمة التحفظ على سيدة – لم يسمها – وأضاف أيضاً أن الولاية قامت باستلام دور المؤتمر الوطني بالولاية وتم تشكيل لجنة لحصر ممتلكاتها كما تم استلام مباني الخدمة الوطنية ومنسقية الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ووصول وفد من الخرطوم لمراجعة الممتلكات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)