بماذا أجاب “حميدتي” على سؤال العربية، هل خنت البشير ولماذا رفضت أن تكون عضواً في مجلس “ابنعوف” بينما قبلت بـ “برهان”

قال الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، يوم الأحد، إن عدم مشاركته في عضوية المجلس العسكري برئاسة المستقيل عوض ابن عوف، ومشاركته في المجلس الحالي برئاسة برهان” لأن وقتها قلنا ومازلنا نقول العايزو الشعب نحن معاهو واللي رفضو الشعب لن نكون جزء منه مهما حصل”، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365.

وفي إجابة على سؤال خلال لقاء أجرته معه قناة العربية الحدث بالخرطوم، كيف تمكنتم من الإطاحة بالرئيس المعزول رغم القبضة الأمنية؟ أجاب بصدق النية وصفاء ضمائرنا وعزم شعبنا في الحرية والتغيير والانتصار انتصار للشعب ونحن جزء من هذا الشعب ومصطفون معه في خندق واحد.

وأضاف أن جميع لقاءاتنا الدولية كانت مبشرة وأولويتنا الآن تطبيع الحياة العامة وحفظ الأمن وتوفير معاش الناس.

وأكد اعتقال الرئيس المعزول البشير وهو بالسجن الآن وكل أفراد اسرته ممن حولهم شبهات هم في عهدة العدالة.

Advertisements

وأردف “حميدتي” بأنه لن نأخذ الناس بالانتماء السياسي، وستكون المحاسبة لمن استغلوا النظام السياسي لتحقيق مصالحهم الشخصية وتوظيف الخدمة المدنية لأكل حق الناس بالباطل.

وعن مليشيات الأمن الشعبي والأمن الطلابي قال: نقول للشعب السوداني عيشوا مطمئنين فإن هذه المليشيات أصبحت من الماضي وكانت تتبع لحزب المؤتمر الوطني وقد ماتت ولا يمكن للميت أن يبعث مرتين ومتحسبون لأي تطورات.

وفي سؤال عن هل خنت المؤتمر الوطني والبشير بمشاركتك في الانقلاب عليه قال “حميدني” إن علاقتهم كقوات دعم سريع ليست بحزب ولا سياسة وانما بالحكومة، وقد ظللنا ننحاز للمواطن ومصالحه كما حدث في العام ٢٠١٣ عندما انحزنا إلى جانب القوات المسلحة وحققنا السلام في جنوب كردفان وفي مرحلة لاحقة ساهمنا بجهد واضح حتى استتب الأمن في دارفور وتجاوز دورنا المساند إلى دورنا في الاقتصاد وتحقيق التنمية والتعليم والخدمات.

مضيفاً: الناس ماحاسه بدورنا الاقتصادي فقد ساهمنا في استقرار سعر الصرف و الحفاظ على عدم تدهور قيمة الجنيه السوداني كما ساهمنا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعدى دورنا أيضاً المشاركة في حفظ الأمن الدولي والاقليمي ومنع الهجرة الغير شرعية وتأمين الحدود ومكافحة المخدرات.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)