الكويت: ننظر بقلق لتهديدت إيران بإغلاق مضيق هرمز

أكد نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي ​خالد الجار الله​، في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 للشراكة بين الكويت ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للهجرة، "أننا ننظر بقلق لتهديدات ​إيران​ بإغلاق ​مضيق هرمز​، ونتطلع دائماً إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام هذه المنطقة الحيوية من ​العالم​".

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