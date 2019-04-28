الفلكي السوداني “د.أنور عثمان” أول أيام رمضان الاثنين المقبل

قال الباحث الفلكي السوداني د.انور احمد عثمان، أن أول ايام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الاثنين القادم 6 مايو، بحسب إفادته لكوش نيوز .

وأوضح “أنور” بتعذر رؤية الهلال يوم السبت 4 مايو لأن شهر شعبان سيكمل 30 يوما هذا العام وستكون ولادة القمر واضحة يوم الاحد 5 مايو، .لذا ستبدأ غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 6 مايو في كثير من الدول العربية وقد تختلف الرؤية والحساب عند دولة سلطنة عمان والهند وباكستان وايران.

مضيفا أن أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وعرف د. أنور ببحوثه واهتماماته الواسعة في علم الفلك، ويعمل مستشارا لمعهد أبحاث الفضاء والطيران “اسراء”، واستاذ جامعي في الفلك ومستشارا سولارمان للطاقة الشمسية.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)