جمعية اختصاصي الطب المهني تدعو لوضع تشريعات للحد من المخاطر

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كشفت الجمعية السودانية لاختصاصي الطب المهني عن ضعف التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ،ودعت إلى ضرورة وضع تشريعات للحد من المخاطر والحفاظ على العاملين في المنشآت الصناعية. وأشارت وزارة الصحة إلى إكمال مشروع قانون الصحة المهنية الذي أجيز من قبل اللجان المختصة.

وقال د.كتور مصطفى مختار رئيس الجمعية السودانية لاختصاصي الطب المهني لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية بقاعة المواصفات والمقاييس اليوم (الأحد)بحسب الصيحة الآن قال لا بد من فحص طلاب المدارس والتأكد من سلامتهم الصحية،منوهاً إلى أن الفحص سيضمن سلامة المدارس وبيئتها لاستقبال الطلاب، وأضاف أن مشاكل استخدام الزئيق في مناطق التعدين ألقى بظلال سالبة على العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)