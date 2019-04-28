العقرب يتسبب في كارثة باستاد المريخ

كاد بكري المدينة مهاجم المريخ أن يتسبب في كارثة لا يحمد عقباها خلال مباراة فريقه أمام هلال الأبيض التي انتهت قبل نهاية شوطها الأول مساء اليوم، في الجولة الثانية لدوري النخبة حيث كان المريخ متقدماً بهدف مهاجمه خالد النعسان قبل أن تتوقف بأمر العقرب الذي رفض الخروج من الملعب بعد أن أشهر له حكم المباراة البطاقة الحمراء بسبب احتجاجه المتواصل على قراراته رغم أنه يملك بطاقة صفراء وبدأت الشرارة عندما طالب بكري المدينة بركلة جزاء يرى أنها ارتكبت مع زميله الصادق شلش واحتسبت مخالفة لصالح هلال الأبيض الأمر الذي رفضه بكري ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء ويرفض اللاعب الخروج من الملعب وتنزل جماهير المريخ إلى أرضية الملعب وتتعدي على طاقم التحكيم في ظل عدم وجود قوات شرطية كافية لتأمين المباراة، في سلوك بعيد عن الرياضة وتم نقل الحكم بالإسعاف إلى المستشفى لمعالجته من الإعتداء الذي تعرض له من بعض جماهير المريخ التي كادت أن تفتك به .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)