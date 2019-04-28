الصحة الاتحادية تكشف عن تورط المجلس القومي للأدوية والسموم في عمليات فساد

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تورط المجلس القومي للأدوية والسموم في عمليات فساد ومخالفات عديدة لزيارات المصانع الأجنبية تتم من شخصيات غير مختصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية الفريق طبيب بابكر جابر كبلو في تصريحات صحفية يوم (الأحد) وصول شكاوى من زيارة مصنع لقاحات في الهند تم فيها إهدار الآلاف من الدولارات،بالإضافة لمخالفات إدارية بشراء 18 عربة بمبلغ 43 مليون جنيه للولايات وتخزينها وعدم تشغيلها وعدم الاستفادة منها.

Advertisements

ولفت كبلو إلى زيارة ضابط صحة لمصنع أدوية في سوريا، وأكد أنه عادة يتم استيراد لقاحات من دولة المنشأ بجانب حدوث مخالفات في الأدوية الشبيهة والتي لا يتم فحصها الأمر الذي أدى لاعتراض الأجهزة الفنية ،معتبراً ذلك هدراً للموارد.

وكشف كبلو عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في شروط تسجيل الأدوية من إختصاصيين أكفاء وإعادة تكوين اللجان التي تنظر في زيارات تفتيش المصانع.

وأعلن كبلو بحسب الصيحة الآن – عن وجود ملاحظات على أداء الأمين العام السابق للمجلس ورفضه الإدلاء بأسماء الشركات وإخفاء المعلومات مما أثار الشك، مؤكداً أن اسماء الشركات كانت كتاباً مفتوحاً تنشر في الموقع الإلكتروني تحتوي جميع المعلومات حول الشركة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

وقال إن شروط تسجيل الدواء تم تقليصها بصورة مخلة ولم تعرض على مجلس الإدارة مما أدى لإقالة الأمين وتشكيل لجنة لإعداد شروط جديدة لتسجيل الأدوية تتضمن السلامة والأمان، ملمحاً إلى جهات تستفيد من تقليص الشروط.

وأكد حرص الوزارة على عدم التهاون في التسجيل وقال:لابد من الوصول لمعادلة من لجان الخبراء، لافتاً لوجود 10 ملاحظات من مجلس الوزراء المحلول حول أداء الأمين العام بجانب تقليص أعضاء المجلس من 35 إلى 12 عضواً فقط بتوجيه من الأمين العام والوزير المختص وإبعاد المختصين الفنيين (عمداء الصيدلة وإدارات هامة مثل الصيدلة وتحليل المختبر)، مؤكداً إعادة النظر في تشكيل عضوية المجلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)