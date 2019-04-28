السودان ينال تكريماً خارجياً لأدواره الانسانية تجاه اللاجئين

التاريخ: 28-أبريل-2019
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كرّمت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية (٦٤) بمدينة شرم الشيخ المصرية، السودان ضمن خمس دول، لدوره الإنساني الكبير تجاه اللاجئين من عدة دول إفريقية وعربية، والتزامه باستضافتهم رغم التحديات التي ظلت تواجهه على المستوى الوطني.
ومنح السودان في الاجتماع الذي جاء بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين، شهادة تقديرية ودرعاً من قبل رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب سوياتا ميجا، تقديراً وعرفاناً بدوره في استضافة اللاجئين.
وتسلم الدرع وشهادة التكريم بحسب الشروق – ممثل السودان، الدبلوماسي أسامة عبدالرحمن شرف الدين، مبتعثاً من السفارة بالقاهرة، والذي شكر اللجنة على التكريم، موضحاً دور السودان المتواصل من أجل الذود عن قضايا اللاجئين، حاثاً المجتمع الدولي على تقدير مجهودات السودان ومساندته في هذا الصدد، مضيفاً أن استضافة اللاجئين واجب أخلاقي تمليه الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتعززه المعاهدات والمواثيق الدولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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