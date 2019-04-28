تيار (نصرة الشريعة) يعقد مؤتمراً صحفياً في الثامنة مساء

التاريخ: 28-أبريل-2019 فى : أخبار 202 مشاهدة أرجأ تيار نصرة الشريعة ودولة القانون مسيرة النصرة المقرر لها غداً (الإثنين)،وذلك بعد اجتماع مطول مع المجلس العسكري الانتقالي بحسب الصيحة الآن. Advertisements ومن المقرر أن يعقد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون مؤتمراً صحفياً في الساعة الثامنة مساء اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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