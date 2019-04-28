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تيار (نصرة الشريعة) يعقد مؤتمراً صحفياً في الثامنة مساء

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أبريل-2019

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تيار (نصرة الشريعة) يعقد مؤتمراً صحفياً في الثامنة مساء

أرجأ تيار نصرة الشريعة ودولة القانون مسيرة النصرة المقرر لها غداً (الإثنين)،وذلك بعد اجتماع مطول مع المجلس العسكري الانتقالي بحسب الصيحة الآن.

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ومن المقرر أن يعقد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون مؤتمراً صحفياً في الساعة الثامنة مساء اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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