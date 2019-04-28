تجميد تحصيل رسوم نفير نهضة شمال كردفان

أعلن اللواء الركن محمد خضر محمد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بأمانة الحكومة بالأبيض بحضور ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين بولاية شمال كردفان عن تجميد كافة الرسوم التي كانت تحصل لصالح نفيرالنهضة.
وأضاف الوالي المكلف أنه سيتم تشكيل اللجان المشتركة بين حكومة الولاية وقوى إعلان الحرية وتجمع المهنيين السودانيين بالولاية لمراجعة كافة الرسوم التي كانت تتم في السابق باسم النفير ومراجعة مشروع درء آثار الجفاف بالولاية.
وأوضح الوالي بحسب سونا – أن هناك توجيهات من المجلس العسكري الخاصة بوقف التصرف في الأراضي بكافة ولايات السودان، وأشار الوالي خلال المؤتمر الصحفي إلى تجميد كافة الاتحادات والنقابات، كما أصدر قراراً بحل المؤسسة الإعلامية واللجان الشعبية بالولاية.
وأوضح ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين بولاية شمال كردفان عثمان صالح أن كل القرارات التي تم إصدارها تمت بالتوافق، مبيناً أن اللجان التي تشكلت ستعمل جنباً إلى جنب مع اللجان التي شكلتها حكومة الولاية، وأكد أن القرارات هي من القرارات المهمة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي تم الرد على أسئلة الصحفيين وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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