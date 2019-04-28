المجلس العسكري الانتقالي يلتقي وفدًا أمريكيًا بالقصر الجمهوري

التقى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري وفدًا أمريكيًا برئاسة أسقف ومسئول الكنيسة الأسقفية النظامية لإفريقيا كنيث كارتر لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة بالبلاد.

والتقى الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق عضو المجلس العسكري ورئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالقصر بالوفد، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

من جانبه، أوضح الأسقف كارتر أن اللقاء جاء في إطار التواصل مع السودان للحوار حول إرساء قيم المحبة والتعايش الديني الذي ينعم به السودان، مؤكدًا دعم الكنيسة الأسقفية النظامية للسودان في محاور السلام والتعايش الديني، وأنه يسعى مع المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

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وعبر الأسقف الأمريكي عن تمنياتهم بأن يسود السلام في السودان وتزدهر الديمقراطية التي يتمكن فيها السودانيون من اختيار حكومتهم.

وأشار كارتر إلى أن السودان يحتل مكانة خاصة لديهم نسبة للتعايش الديني الذي يتمتع به، والذي يمكن أن يشكل مثالًا يحتذى به في العالم، وأنه يتوقع أشياء عظيمة من بلد عظيم كالسودان.

واتفق المجلس العسكري الانتقالي مع المعارضة على تشكيل مجلس مدني عسكري لإدارة شئون البلاد.