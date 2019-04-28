المجلس العسكري يصدر قرار بتجميد النقابات والاتحادات

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ عبدالفتاح البرهان؛ اليوم الأحد قرارا بتجميد نشاط النقابات والإتحادات المهنية والإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني. ونص القرار علي تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بآي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين إنعقاد، الجمعيات العمومية لها.

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