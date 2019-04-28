تخفيض ساعات العمل في السودان مقدار ساعة في رمضان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان عن تخفيض ساعات العمل الرسمية بمقدار ساعة في اليوم خلال شهر رمضان المعظم للعاملين بالخدمة المدنية القومية. وأوضح مجلس الوزارء في منشور، ان ساعات العمل للموظفين تبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا وللعمال من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهراً.

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