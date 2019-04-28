دلقو يلتقي تيار النصرة ويؤكد أنه المساس بالشريعة في الفترة الانتقالية

التقي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الأحد وفد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون.

وقال عضو تيار نصرة الشريعة؛ محمد عبد الكريم؛ انه تم الإتفاق مع المجلس على تأجيل المسيرة التي كان مقررا لها غدا الاثنين لوقت لاحق.

وقال عبد الكريم ان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد انه لا مساس لأمر الشريعة خلال الفترة الانتقالية وانه ليس هناك مجال للحديث عن الدين والدولة باعتبار أن مسألة التشريعات تعتبر قضية لاحقة لما بعد الفترة الانتقالية.

واضاف ان اللقاء أمن علي أهمية أن يكون المجلس السيادي ممثلا لكل اهل السودان بعيد عن التخيز لأي جهة كانت وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة للتواصل بين الجانبين.

وأكد أن التيار حريص على أعلاء قيم الحوار بين كافة مكونات الشعب السوداني.