إعفاء مديري إدارات الإعلام والمراسم بالقصر الجمهوري

أصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد قرار ت أعفي بموجبه العميد محمد المبارك مدير إدارة مراسم الدولة؛والمهندس قبيس أحمد المصطفي؛ مدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة.

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