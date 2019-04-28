ترامب يهين المهاجرين ويصفهم بـ الشخصيات الكرتونية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إهانة شديدة للمهاجرين الذين يعبرون الحدود المكسيكية الأمريكية، واصفًا إياهم بأنهم "شخصيات كرتونية".

الرئيس الأمريكي قال خلال حوار أجرته معه شبكة "فوكس نيوز"، إن هناك الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون بشكل يومي عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة وضع حد لهذا الأمر.

وأضاف ترامب: "علينا أن نضع حدًا لهذا الأمر، لدينا الآلاف يتدفقون عبر الحدود مع أسرهم، الأمر أصبح مثل ديزني لاند".

"يجب أن نستمر في سياسة عزل الأطفال حتى نستطيع التحكم في هذه الأعداد".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس السابق باراك أوباما هو من أدخل نظام فصل الأطفال؛ المهاجرين عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.