- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
توقفت مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز بعد الأحداث التي شهدتها في الدقيقة الـ”48″.
وفي الوقت الذي تقدّم فيه المريخ بالهدف الأول عن طريق اللاعب خالد النعسان في الدقيقة الـ”45″، أعلن الحكم عن مخالفة قبل نهاية الشوط الأول لكّن احتجاج لاعبي المريخ حال دون لعبها بسبب البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم ضد لاعب المريخ بكري المدينة.
ولم تلعب المباراة بعد ذلك بعد أنّ تمسّك اللاعب بكري المدينة بعدم الخروج من الملعب قبل أن ينفرط العقد ويدخل عددًا من الجماهير للملعب ويتم الاعتداء على الحكام.
وكان حكم اللقاء الطيب حسين قد خرج تحت وابل من الحجارة من قبل جماهير المريخ ليتمّ إسعافه إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة في مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.