فضيحة في مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض

الخليج 365 :

توقفت مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز بعد الأحداث التي شهدتها في الدقيقة الـ”48″.

وفي الوقت الذي تقدّم فيه المريخ بالهدف الأول عن طريق اللاعب خالد النعسان في الدقيقة الـ”45″، أعلن الحكم عن مخالفة قبل نهاية الشوط الأول لكّن احتجاج لاعبي المريخ حال دون لعبها بسبب البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم ضد لاعب المريخ بكري المدينة.

ولم تلعب المباراة بعد ذلك بعد أنّ تمسّك اللاعب بكري المدينة بعدم الخروج من الملعب قبل أن ينفرط العقد ويدخل عددًا من الجماهير للملعب ويتم الاعتداء على الحكام.

وكان حكم اللقاء الطيب حسين قد خرج تحت وابل من الحجارة من قبل جماهير المريخ ليتمّ إسعافه إلى المستشفى.