المعارضة السودانية تعرب عن تفاؤلها بالمجلس السيادي

أعربت المعارضة السودانية عن تفاؤلها إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من الشهر الجاري، لتشكيل مجلس سيادي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم نقابات معارضة وقاد حركة الاحتجاجات ضد البشير منذ ديسمبر(كانون الأول) الماضي، إبراهيم عثمان، أنه قد يتوصل اليوم الأحد إلى اتفاق بشأن تشكيل هذا المجلس.

ويجتمع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في المساء لمواصلة المفاوضات بعد اتفاقهما أمس السبت على بحث نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في المجلس المختلط، وأوضح عثمان أن التحالف الذي يضم أحزاب وجماعات معارضة ويشمل تجمع المهنين السودانيين، اقترح انضمام 10 ممثلين مدنيين إلى المجلس السيادي بينما طلب المجلس العسكري ضم 7 عسكريين و3 مدنيين فقط.

ودشن المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير من الرئاسة مرحلة انتقالية لعامين، ودعا المعارضة للمشاركة في الحكومة لكن دون التخلي عن إدارة ومراقبة العملية الانتقالية.