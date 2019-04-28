الشعبي .. تفاصيل يوم دام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شائعة سرت في الصباح بأن قيادات المؤتمر الوطني (الكيزان) سيعقدون مؤتمراً في قاعة (قرطبة) التي تقع في المنطقة الفاصلة بين العشرة والصحافة جنوبي الخرطوم. لم يعرف مصدر تلك الشائعة ولكن كان هناك ما يدور خلف الكواليس قبل انعقاد جلسة شورى المؤتمر الشعبي. في العاشرة من صباح أمس بدأ المؤتمر هادئاً في وقته بحضور قيادات الحزب لم يعكر صفوه عدا هتافات كانت ضعيفة، بحسب إفادات من قيادات شبابية للشعبي لـ(الصيحة)، ولكن تطورت تلك الهتافات التي كانت تصف في مجملها قيادات الشعبي بأنهم شركاء المؤتمر الوطني ولا فرق بينهم، تزايدت الهتافات ومحاولاتهم اقتحام مقر الاجتماع، وتعرض بعض ممن كانوا يهتفون بالخارج على كل من يعتزم الخروج من القاعة من قيادات الشعبي.

محاولة يائسة

عندما شعرت قيادات الشعبي بالحصار والهتاف والخطورة تحيط بهم من كل جانب، حاول البعض الخروج والدفاع عن أنفسهم ضد المحتجين لكنها كانت محاولة يائسة قوبلت بسيل من الحجارة قذفت في اتجاههم، الأمر الذي جعل قيادة الشعبي ينسحبون ويعودون إلى داخل القاعة مرة ثانية. ولكن مع مرور الوقت تزايد عدد المحتجين بعد استنفار بعضهم لزملائهم في المناطق المجاورة بالحضور للمشاركة. وبالفعل استجاب المئات وبدؤوا التوافد في مجموعات كبيرة إلى محيط القاعة ومحاصرتها.

استنجاد بالقوة

استنجدت قيادات الشعبي بالدعم السريع والقوات المسلحة عندما شعروا بأن حيواتهم في خطر، ولكن المحتجين رفضوا تدخل قوات الشرطة للمرة الثانية عندما حضرت الى المنطقة ، بل رشقتهم بالحجارة مما أدى إلى مغادرتهم فوراً المنطقة. حاول قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو الذي حضر برفقة قواته الى المنطقة بقوة تقارب العشر سيارات ذات الدفع الرباعي حاول تهدئة المحتجين والحديث معهم عبر مكبر صوت محمول وحثهم على ضرورة الالتزام بالقانون.

طريق القانون

واجبر المحتجون قيادة الشعبي على إلغاء مؤتمر الشورى الذي بدأ صباح أمس وهتف المحتجون أمام القاعة وبدؤوا حصب القاعة، الأمر الذي دعا إلى تدخل قوات الدعم السريع التي حضرت بقيادة عبد الرحيم دقلو الذي قال إن الأمر يحتاج الى ضبط النفس وسيكون القانون متاحاً للجميع.

سلوك مشين

كل ذلك أدى لإصابة حوالي (40) شخصاً من المؤتمرين، وسالت دماؤهم ، بينما أجهش عدد منهم بالبكاء، حزناً لما وصل إليه حال البلاد، فيما انتهز البعض من المحتجين الفرصة وقاموا بتحطيم عربات قيادات المؤتمر الشعبي ، ذلك الأمر وجد كثيراً من الامتعاض والاستنكار من بعض المحتجين، وأعرب بعضهم عن أن هذه ليست أخلاق الثوار الذين خرجوا ضد الفساد ، واستنكر عدد منهم عبر (الصيحة) سلوك بعض المحتجين في التخريب.

تأمين إخلاء أفراد الشعبي

تم إحضار عربات (دفارات) لنقل قيادات الشعبي، من قاعة قرطبة، لم يكتف المتظاهرون بكل ذلك، بل ظلوا يرددون هتافات ضد قيادات الشعبي، مطالبين الدعم السريع بنقلهم إلى سجن كوبر، وكلما خرج أحدهم وصعد إلى المركبة هتفت ضده الجماهير، وحاول أفراد الدعم السريع تهدئة المحتجين قبل تحرك العربات، و لم تسلم الدفارات من رشق المحتجين بالحجارة عندما غادرت.

حالات خطرة

في أول رد فعل للمؤتمر الشعبى بعد محاولة الاعتداء عليهم، كشف الشعبي عن إصابة أربعين شخصاً نتيجة الاعتداء، نقلوا الى المستشفيات بعضهم فى حالة خطرة فيما تم تدمير 6 عربات وحرق 4 عربات أخرى.

تحذير خطير

واتهم القيادى بالحزب، أبوبكر عبد الرازق، كوادر تتبع إلى حزبين بالتورط فى الأحداث، مشيراً إلى قدوم أكثر من (10) عربات إلى موقع الاجتماع بصالة قرطبة بها أشخاص محملون بالحجارة، واعتبر عبدالرازق أن ما يحدث ينبئ بنذر للحرب والفوضى الخلاقة، وناشد عبر “الصيحة”المجلس العسكرى بحسم ما اعتبره فوضى، مشيراً إلى أن الحزب دعا جميع القوى السياسية بمن فيهم الشيوعيين والبعثيين للاضطلاع بدورهم لمنع وقوع ذلك.

تأمين المناشط

وشدد عبد الرازق على أن الحزب سيعمل فى المستقبل على تأمين كافة مناشطه، معتبراً ماحدث سيكون داعماً لوحدة الحزب وتوحيد التيار ضد من اتهمهم بالعلمانيين الممارسين للإقصاء، ونفى أن تكون بالحزب أي خلافات، وقال” نحن حزب حرية، فيه مساحة للتداول والحوار والجدال”. وأكد أن حزبه رافض لمشاركة جميع الأحزاب فى حكومة الكفاءات ، داعيا إلى ضرورة تشكيل حكومة برامج تهتم بوضع البرامج على أن تنصرف الأحزاب إلى الاستعداد للانتخابات. وعاد وقال إن حزبه به مؤسسات تاخذ برأى الشورى.

حكمة وحكاية

فيما وصف بعض المراقبين أن ما قامت به قوات الدعم السريع أمس هو إخلاء كامل لقيادات شورى المؤتمر الشعبي من قاعة (قرطبة)، مسرح انعقاد جلسة مؤتمرهم، بعد حصار واشتباكات عنيفة بين المحتجين وعضوية مؤتمر شورى الشعبي، وقال البعض لولا حكمة بعض قيادات الشعبي وحضور الدعم السريع لحلت كارثة بأرض القاعة.

غير مناسب

فيما أعاب عدد من المراقبين كانوا شهوداً بأرض قاعة قرطبة على المؤتمر الشعبي اختيار الوقت والمكان غير المناسبين لعقد مثل هذا المنشط، فيما استنكر عدد من المحتجين على قيادة الشعبي قيام المؤتمر وحملوا الحزب وزر ما آلت إليه الأوضاع، وقالوا (البلد في شنو) في إشارة إلى أن الوقت غير مناسب لعقد المنشط، واعتبر البعض المكان غير مناسب باعتبار أن الموقع الذي عقد فيه الجلسة يقع بين الصحافة والعشرة، وهي اكثر مناطق شهدت احتجاجات.

الإيمان بالحق

فيما سارعت قوى إعلان الحرية والتغيير بإدانة الاعتداء والتخريب الذي تم في الاجتماع، وقالت نحن ندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع ، ، فالوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف.

الوزر الكبير

بيد أن بيان الحرية والتغيير حمّل المؤتمر الشعبي وزراً كبيراً في ما حدث للبلاد في الثلاثين عاماً الماضية، و قال البيان أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون. ودعا البيان كل صاحب مظلمة ضد النظام القديم وحلفائه لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للانتصاف. و أضاف البيان أن سيادة القانون هي المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد. معلناً رفضهم كافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد، وقال” ثورتنا مدنية سلمية وهي قادرة على استرداد المنهوب من الحقوق بقوة القانون والمحاسبة العادلة وليس بالأيدي”.