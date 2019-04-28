عَمَالة الأطفال.. (انتهاكٌ صارخٌ للبراءة)…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عَمَالة الأطفال من الظواهر التي انتشرت بصورة واسعة في عددٍ كبيرٍ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، نتيجةً للوضع الاقتصادي الذي تعيشه تلك البلاد، والفقر الذي يتفشى نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي تضعها الحكومات، ورغم توقيع السودان لعددٍ من المعاهدات التي تحفظ حقوق الطفل، إلا أنّ طفل السودان يُعاني الكثير من المُشكلات والتي تتمثّل في التّشرُّد والعَمَالة التي تَغَيّرت مع تَغيُّر العوامل الاقتصادية بالبلاد، وأصبحت مَكفولة بقانون الطفل، والذي أصبح يَعمل في القطاعات الزراعية والخدمية والصناعية، بعد أن كانت العَمَالة مُوسمية خلال الإجازات الصيفية، وتُختصر في الأسواق التي لا تبعد كثيراً عن مناطق سكنهم، لكن الآن، أصبح الطفل يَقطع أميالاً للوصول إلى مكان عمله، وقد يعمل دواماً مسائياً ليقضي ليلته خارج منزله، واضعاً بذلك اللبنة الأساسية في سُلّم الضياع الشامل.

لائحة ملزمة

اللائحة التي كشف عنها مجلس الطفولة لـ(الصيحة)، أشارت إلى أنّ هُناك عدداً من الأعمال التي يمنع مزاولة الأطفال لها، وتشتمل على (48) نوعاً من الأعمال، أهمها صنع الأسفلت ومشتقاته، والعمل في مستودعات السماد ومُشتقاته، وإدارة أو مراقبة الماكينات ذات القوة المُتحرِّكة الكبيرة، وإجراء عمليات الصيانة والتنظيف للماكينات أثناء إدارتها، والعمل في المصابغ، والعمل في عصر الزيوت، إضافةً إلى نقل الرُّكّاب بطريق البر أو السكة حديد أو النقل النهري، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، وأعمال التنظيف، وكبس القطن والتعامل مع مُخلّفاته، إضافةً إلى العمل في أعمال التبريد والتجميد وملء أسطوانات الغاز أو أماكن بيعها، وصناعة الأسمنت، والحراريات، والعمل في الملاهي، وحمل الأثقال وجرِّها أو دفعها.

خطورة بالغة

الجولة التي قامت بها (الصيحة) على عددٍ من المصانع، كشفت عن وجود تجاوُز كبير لتلك اللائحة التي حدّدت نوع الأعمال التي تسمح للأطفال بالعمل بها، وأنّ هناك عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعملون داخل مصانع تدوير المواد البلاستيكية بالسوق الشعبي أم درمان، وتُعتبر مثل تلك الأعمال خطرة على صحتهم، ومحظورون من العمل بها، نسبةً لانعدام وسائل الأمن والسلامة عند التعامل مع تلك الماكينات. كما كشفت جولة أخرى داخل مصنع للمواد الكيميائية والتي أيضاً يحظر الأطفال من العمل بها، نسبة للمواد الكيميائية التي يتعاملون معها، وكشف الأطفال لـ(الصيحة)، عن عملهم لورديتين في بعض الأحيان، مُوضِّحين أنّ رواتبهم لا تتجاوز “ألف جنيه”، كما أنهم لا يعلمون شيئاً عن التأمين الاجتماعي أو الصحي. وتقوم هيئة نظافة ولاية الخرطوم باستخدام الأطفال في عمليات النظافة، خَاصّةً في محليتي أم بدة وشرق النيل، حيث يقومون برفع النفايات على المركبات الكبيرة والتي تُشكِّل خطراً كبيراً لأطفال في عُمرهم، وتكمن الخطورة في حالة سقوط أي شيء من أعلى المركبة أو قد يفقد جزءاً من أعضائه، وليس لديهم أي ملفات للتأمين الاجتماعي بالصندوق القومي للتأمين، وذلك بحسب مصدر مطّلع داخل التأمينات، الذي كشف عن عدم وجود أي ملف لمن هم دون (18) عاماً.

استغلال اقتصادي

تقول الباحثة الاجتماعية ثريا إبراهيم في حديثها لـ(الصيحة)، إنّ هناك استغلالاً اقتصادياً للأطفال في أعمال تعتبر شاقّة بالنسبة لهم، كما إن بعض أصحاب المصانع والمؤسسات التي تعمل على استخدامهم وفقاً لقانون الطفل للعام 2010م والذي كفل للطفل العمل لمن هم في سن الرابعة عشر من عمرهم، وأوضحت ثريا لـ(الصيحة) أن أصحاب تلك المصانع يستغلون جهل هؤلاء الأطفال وعدم معرفتهم بقانون ولوائح العمل والحد الأدنى للأجور، ويقومون بتوظيفهم دون منحهم جميع الحقوق التي يتمتّع بها الفرد البالغ، مشددة على ضرورة القيام بحملات توعية لأصحاب العمل، وحثِّهم على منح الطفل العامل حقه بحسب قانون العمل.

وأرجعت الباحثة الاجتماعية ثريا أبراهيم، انتشار عمالة الأطفال إلى عدم تطبيق إلزامية التعليم ومجّانيته، وتحرم الأخيرة عدداً كبيراً من الأطفال من التعليم لعدم مقدرة أولياء أمورهم على نفقاته التي ارتفعت بصورة كبيرة، وبالتالي أصبح التعليم غير متاحٍ لهم، فضلاً عن عدم وجود بيئة تعليمية جاذبة مع وجود التذمُّر من بعض المعلمين، مُضيفةً بأنّ من أسباب انتشار عمالة الأطفال (التفكك الأسري)، وقالت إنّه جاء كأحد إفرازات الوضع الاقتصادي والفقر والحروب، واعتبرت ثريا أنّ العمل في المجالات الهامشية يُعد من أكبر المخاطر، وأوضحت أن مُستقبل هؤلاء الأطفال يكون مُظلماً نسبةً لعدم التحاقهم بالمدارس، وقد يصبحون فاقداً تربوياً.

انتهاكات

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ثريا أشارت إلى العديد من المخاطر التي يتعرّض لها الطفل أثناء عمله، مُدللةً على ذلك بما يتعرّضون له في الأسواق، حيث يتعرّض الطفل للتحرُّش اللفظي والعنف الجسدي مِمّن هم أكبر منه سناً، إضافة إلى الانتهاكات من بعض أصحاب العمل، إلى جانب وجود بعض الأعمال في مسافات بعيدة، بجانب تعرُّض الطفل للضرب دون أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المسؤولة، مُشدِّدةً على ضرورة وضع لوائح صارمة، ووضع ميزانيات لتطبيق قانون الطفل للعام 2010م، بجانب ضرورة رفع الوعي لدى أصحاب العمل، وحثّ القانونيين لمتابعة قضايا الأطفال وعمل مُبادرات في هذا الاتجاه.

دراسة إقليمية

بحسب دراسة رسمية قامت بها الجامعة العربيه تحت عنوان عمل الأطفال في الدول العربية وهي دراسة نوعية وكمية في العام 2008م، حيث أظهرت السودان في المرتبة الثانية عربياً من حيث عمالة الأطفال، حيث بلغت نسبتهم 57%، ووصل مجموع العدد في ذاك العام (838.371) وكانت على هذا النحو: في الفئة العمرية ما بين (5 – 14) عاماً (461,315)، أما الفئة العُمرية (15 – 17) عاماً بلغ عددهم (377,056)، وتفوق نسبة الذكور على الإناث، وبلغت نسبة الذكور في الفئة العمرية ما بين (5 – 14) عاماً 15,3% والإناث 9.5% فقط، بينما بلغت نسبة الذكور في الفئة العُمرية ما بين (15 – 17) عاماً 26,3%، بينما بلغت نسبة الإناث في هذه الفئة 11,8%، وبحسب الدراسة فإن هناك عدم التزام من السودان كغيره من الدول بساعات العمل التي حدّدتها مُنظّمة العمل الدولية فيما يختص بعمل الأطفال بأنّ الحد الأقصى 14 ساعة للأطفال للفئة ما بين (12 – 14) عاماً، و43 ساعة في الأسبوع للأطفال الأكبر سناً.

غياب محلي

الخبير في مجال الطفولة علي هاشم، يرى أن الحكومة السابقة كانت ضعيفة وتعتمد على الدعم الخارجي في تنفيذ برامج مجالس الطفولة وليست لها ميزانيات صديقة للأطفال، ولا تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية، الأمر الذي جعل هناك إهمالاً في قضية عمالة الأطفال لغياب الدور المحلي، والاهتمام بالقضايا التي يدعمها المجتمع الدولي وينفق عليها، وأضاف هاشم لـ(الصيحة): إن هناك شداً وجذباً عالمياً حول سن الطفولة، حيث يرى أن سن “18” عاماً هي سن البلوغ، وشدد على ضرورة مُحاربة الجهل والأمية وإنشاء دُور للرعاية وتنمية القُدرات للحد من عمالة الأطفال والآثار السالبة لتلك العمالة والتي تتمثل في عدم الانضباط السلوكي والانحراف الأخلاقي.

وفي السياق، يؤكد الخبير القانوني شيخ الدين شدو، أنّ قانون العمل لم يتطرّق لعمل الطفل، مرجعاً ذلك إلى عدم اعترافه بتلك العمالة، ويرى شدو في حديثه لـ(الصيحة) أن القانون معيبٌ ويحتاج الى تعديل لمواكبة قانون منظمة العمل الدولية، مشيراً الى أنّ هناك دراسة أُجريت خلال العام المنصرم، وأثبتت أن هناك (400) ألف طفل بولاية النيل الأزرق خارج مرحلة التعليم الإجبارية، وتم عرضها على الأمم المتحدة و”يوناميد”، وأضاف شدو أنهم كحقوقيين تقدّموا بعدد من المذكرات للنظر في عمل الأطفال وتوفيقه بين قانون العمل السوداني وقانون الطفل، إلا أن الحكومة السابقة لم تستجب لهم، موضحاً أن عمل الأطفال ينطوي تحت بند التدريب بأجرٍ.

التّشرُّد والعمل

في حديثه لـ (الصيحة) يقول مدير إدارة التنمية بالمجلس القومي للطفولة أنور موسى، إن السودان يعاني من مشكلة في الدراسات والإحصائيات، مرجعاً ذلك إلى ضعف الإمكانات، مُنوِّهاً إلى أن تنفيذ الدراسات أمرٌ مُكلِّفٌ جداً، كاشفاً عن وجود دراسة ميدانية لعَمالة وتشرُّد الأطفال وهي الآن قيد الدراسة بولاية الخرطوم، كاشفاً عن عدم قدرات الجهات المسؤولة عن الفصل بين التشرُّد والعمل للأطفال، وأرجع ذلك الى أن معظم الأطفال الذين يعملون في الأسواق متشردون تشرُّداً جزئياً، كما أن هناك دراسة لعمل الأطفال في مناطق التعدين، واعتبر أن هذه الدراسة الأهم نسبةً لخطورة مادة الزئبق المستخدمة في التعدين، مضيفاً أنّ هناك عدداً من الدراسات التي تَمّ تنفيذها، مُستشهداً بدراسة أطفال السوق بالتعاون مع المنظمة السويدية، وأضاف أن السودان مُوقِّعٌ على الاتفاقية رقم 182 و198 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تحدد الأعمال التي لا يجب على الأطفال العمل بها مثل العمل في صهر المعادن، وقال أنور إنه وبحسب قانون الطفل يحق للمؤسسات الصناعية والشركات توظيف الأطفال لمن هم فوق سن “14” عاماً وحتى “17” عاماً، على أن تلتزم لهم بجميع الحقوق، مُوضِّحاً أن المجلس مُهمّته وضع اللوائح والقوانين، والتطبيق يقع على عاتق وزارة العمل عبر مكاتب التفتيش التي تتبع لها، على أن تتولى وزراة الرعاية مُهمّة الرقابة على تلك الحقوق، كاشفاً عن وضع لائحة جديدة لطبيق المادة (10) من قانون الطفل وتوفيقها مع قانون العمل السوداني.