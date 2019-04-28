حكومة التكنوقراط.. “روشتة” المهدي للفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن زعيم الأنصار، رئيس حزب الأمة القومي الأمام الصادق المهدي، أنّهم يُخطِّطون لثورة شعبية عريضة في العاصمة والولايات لقطع الطريق أمام “ثورة مُضادة” بدأت تَتَشَكّل في الأُفق، وتحدّث المهدي في مؤتمره الصحفي بدار الحزب، عن العديد من قضايا الراهن السياسي ورؤيتهم لمُستقبل البلاد، وكيفية تجاوز الخلافات لرسم واقعٍ ينتظره السُّودانيون لبناء بلد ديمقراطي ومُعافى من الأزمات، تحدّث زعيم الأنصار صَرَاحَةً، عن مَوقفهم من “المَحكمة الجنائيّة الدوليّة” وتَشكيل حُكومة الفترة الانتقالية من الكفاءات وترك القضايا الخلافية خَاصّةً “الدين والدولة” للمؤتمر الدستوري، واصفاً الجيل الحالي بجيل “الفتوحات”، وأكد على ضرورة استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش حتى “التحرير الكامل”، وإلى أن يأتي نظام يرضي الشعب.

ثورة مُضادة

لم يَستبعد المهدي تحرُّكات “الثورة المُضادة” ودعا للتحسُّب لها، لافتاً إلى أنّ الانقلاب الذي أتى بالرئيس الأسبق عمر البشير دبّره تنظيمٌ سياسيٌّ، وزوال رأس الانقلاب لا يعني أنّ التنظيم السياسي غير موجودٍ، بل له إمكانات مالية وعسكرية وتحالُفات خارجية، ونبّه إلى أنّ هذه المُقوِّمات تدفع بُمناصريه بصورة أو أخرى للانقضاض على الثورة المُباركة لأنّهم مُعتادون على احتكار السلطة، ويمكن أن يحاولوا الانقلاب مرة أخرى، رغم أنّهم رأوا وسمعوا مدى الكراهية الموجودة ضدهم من الشارع، ونوّه إلى تحرُّكات ما وصفهم بـ “السندنة”، وقال إنّهم يَستخدمون الحديث عن الشريعة للتعبئة، ودعا لإتاحة الحُرية لهم لتسيير مواكبهم المُعلنة ليعرف الناس مدى ضعفهم وحجمهم وقال: “يجب أن لا يمنعهم أحد، فقط ينبغي أن يكون التعبير سلمياً وأن لا يُعاملوا اتباعاً لتقليدهم”.

الفترة الانتقالية

برّر المهدي تأخُّر قوي إعلان الحرية والتغيير في إعلان أسماء الحكومة المدنية المُرتقبة لعدم جاهزية القوى السياسية وترتيب أوراقها كاملةً للمرحلة الجديدة، وقال إنّهم تفاجأوا بالسقوط السريع للنظام البائد، وأقرّ بوجود خلافات بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، لكنه قال إن ميزة الديمقراطية تعطي آلية لحل الخلافات، ودعا للإسراع في تكوين الحكومة نظراً للمهام الجَسيمة التي تنتظرها، وتوقع أن يتم الأمر في القريب العاجل، خاصةً وأن السلطة التنفيذية المُرتقبة أكّد أنّها حكومة كفاءات ولا مكان فيها للمُحاصصات الحزبية، وقال: “يجب أن نُدرك أن الحكومة المُقبلة أمامها مهامٌ خطيرةٌ يشيب لها رأس الوليد”، وأضاف: “سنُصلي من أجل الذين الذين سيدخلون هذا الصاج”، ونوّه إلى أنّ البلاد مُقبلةٌ على موسم زراعي لا ينتظر ما يستدعي تكوين الحكومة لتقوم بمهامها.

الجنائية الدولية

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أعلن إمام الإنصار أنّ حزب الأمة يُرحب بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أنّ الحزب في السّابق كان يُعارض تسليم رأس النظام للمحكمة تحسُّباً لحدوث اضطرابات في البلاد، وقال: “كُنّا نبحث عن الاستقرار في البلاد ولكن هذا التخوف زال”، وأشار إلى أنّ بعض أعضاء المجلس العسكري تحدّثوا عن محاكمة المطلوبين دولياً في الداخل، ونبّه إلى أنّ نظام روما يَسمح بمُحاكمات داخلية إذا توفّر استقلال القضاء التام، وأوضح المهدي أنّ الجنائية لا يتنافى إطلاقاً مع المحاكمة الداخلية لرموز النظام، ولكن ذلك يَتَطَلّب قضاءً نزيهاً، وأضاف: “لا شك أنّ الجهاز القضائي في الفترة الماضية أخُترق كبقية الخدمة المدنية”، ونبّه المهدي إلى أن السودان بوضعه الحالي لن يستفيد من اتفاقية إعفاء الدَّين الخارجي البالغ حوالي 60 مليار دولار، إلا بعد التطبيع الكامل مع الأسرة الدولية، وقال: “لن يتم التطبيع إلا إذا تمّ حل الإشكال مع المحكمة الجنائية، لأنّ أغلب الدول المنضمة لها موجودة في نادي باريس المعني بالديون وأي كلام غير ذلك أحلامٌ”.

سياسية المحاور

شدّد المهدي على أنّ السودان أصبح يتقلّب كـ”الفراشة” في سياساته الخارجية من محور إلى محور، وقال: “يجب أن نضع حداً للتبضع بين المحاور لنحدد سياسية خارجية، ولدينا رصيدٌ كاملٌ من المقومات لوضع دراسة مبدئية”، وقطع بأنّ حزب الأمة لن يتواصل مع أيّة جهة خارجية قبل أن يتّفق الجميع في الحكومة الانتقالية على ميزان العلاقات الخارجية الدولية والإقليمية والعربية والأفريقية ودول حوض النيل، ونفى زعيم حزب الأمة أن يكون قَابَلَ أيّة جهة خارجية خلال الفترة الماضية بشأن الأوضاع في السودان، مُؤكِّداً أنّ المُهمّة الحالية هي ترتيب الأوضاع الداخلية.

التلويح بالاعتزال

بدا رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، زاهداً في السياسة، وفنّد تصريحاً سابقاً له بنيته الترشُّح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وألمح إلى اعتزاله العمل السياسي بعد نهاية الفترة الانتقالية المُرتقبة، وقال إنّ همّه باتَ في ثلاثة أشياء، أولها إنهاء حياته السياسية بدستور ديمقراطي للسودان، ومن ثَمّ بناء مؤسسية كاملة لحزب الأمة القومي، وقيادة كاملة الدسم لهيئة شؤون الأنصار، فَضْلاً عن التفرُّغ لكتابة السيرة النبوية، وقال: “إن شاء الله الأمور تستقيم بدوني، أريد أن أكتب السيرة النبوية”، وأضاف: “كفى، بذلت ما أستطيع في المسائل السياسية والتنفيذية ومنذ أن كان عمري 31 عاماً كنت رئيساً للوزراء والباقي محاكم وسجون”.