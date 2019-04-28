(تكدير.. تأخير.. أسف).. بقلم داليا الياس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أيام… استبشرنا خيراً بالعهد الجديد الذي انتظم قبيلة الشرطة وجميع القوات النظامية.

وكان المجلس العسكري الانتقالى قد بادر فور تشكيله بإصدار قرار بعودة كل رجال الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة الذين انحازوا لإرادة الشعب وتمردوا على الأوضاع الجائرة وصدعوا بالحق وطالبوا بالتغيير لمواقعهم العملية دون أن ينالهم أي مكروه.

الشيء الذي رفع أسهم المجلس وقابله الشارع بالارتياح والثناء وأشار بوضوح إلى أن التغيير المنشود قد بدأ فعلاً!

ولكن هيهات…

فها هي الشرطة السودانية للأسف الشديد، ورغم محبتنا وولائنا القديم لها، تعمد لمعاقبة رجالها الأحرار الذين أتوا بما من شأنه رفع رأسها عالياً… وبدلاً من الزهو بهم … يتم تأخيرهم من الترقيات عن دُفعهم… وهو أمر على نفوسهم لو تعلمون عظيم.

ومنهم على سبيل المثال البطل العزيز الملازم أول (طه حسين عجيل) الذي يعرفه الجميع من خلال موقفه الشهير وشهدوا له بالتجرد والوطنية عندما خلع زيه العسكرى وانضم للثوار في أرض الاعتصام رافضاً الخنوع ومعاداة الشعب في وقت عصيب وبشجاعة نادرة.

ومن المؤكد أن (طه) عندما أتى بذلك الفعل النبيل عن قناعة كان يعلم ما سيترتب عليه من تكدير أو محاكمة أو عقاب… ولكنه كان مؤمناً بقضيته ومستغنياً عن متاع الشرطة الزائل فأكرمه الله بقرار المجلس العسكري الذي تحايلت عليه الشرطة.

فهل ظنوا أن الأمر سيمر مرور الكرام؟! … ألم يدركوا بعد أن المارد الشعبي قد خرج من قمقمه ولن يعود؟!

ألم يروا أن الوعي والثبات والفهم المتقدم قد انتظم البلاد والعباد؟!…ألم ينظروا كيف أننا قد فارقنا سذاجتنا القديمة واستسلامنا ولم تعد الحجج الواهية والمبررات الكاذبة تقنعنا أو تسكتنا عن المطالبة بالتوضيح والسعي لاستعادة الحقوق؟!

لقد آلمني ما صدر من مؤسسة هامة وحساسة ظللت في رهاني الدائم على رجالها. مؤسسة بإمكانها أن تساهم بفاعلية في إحقاق الحق وبسط العيش الكريم وسيادة القانون والعدالة ولكنها للأسف الشديد تخترق كل ذلك وتمارس ذات الظلم والعداء الصامت ضد رجالها.

بالمقابل… وإلى جانب (طه)…. نما إلى علمي تأخير ترقية زميله الملازم أول (تاج الدين صالح) ذلك الشاب الخلوق صاحب التاريخ العريض من الإنجازات التي استوجبت من قبل الإشادة من قيادات الشرطة، وكان يستحق عليها ترقية استثنائية لاسيما واقعة إعادته لمبلغ كبير من المال عثر عليه صدفة ولم يكن صاحبه يحلم بعودته أبداً، فكان بذلك مثالاً للأمانة ولرجل الشرطة السودانية المأمول.

الجدير بالذكر أن كلا الضابطين ينتميان للدفعة 61 التي صدر قرار ترقيتها اليوم لرتبة النقيب مع استثنائهما بحجج واهية، غير أن الجميع يدرك الأسباب الحقيقية.

فالملازم أول (تاج) كان ممثل دفعته عند تسليم مذكرة المبادرة الأخيرة لمدير عام قوات الشرطة… وهي مبادرة (نقيب فما دون) التي تنادي بتحسين العمل الشرطي والانحياز لمصلحة المواطن وتغيير أسلوب وبيئة العمل، وهي المبادرة التي باغتت قيادات الشرطة من الداخل وأرقت منامهم وأزعجتهم بشدة… ويبدو أنهم لم يجدوا سوى ردة الفعل هذه للرد!!!

أما البطل طه… فما أظنه حين أعلن انسلاخه وتنازل عن رتبته وزيه كان غافلاً عما سيلاقيه … بيد أننا كنا نظنه زماناً قد ولى… وفارقت الشرطة عهد تصفية الحسابات والنيل من رجالها بدلاً من دعمهم .

ويبقى السؤال الذي ينتظر الإجابة…. لماذا تأخرت ترقية هؤلاء الضباط إن لم يكن بسبب انحيازهم للثورة والثوار وخيارات الشعب؟ أتمنى أن يخرج أحد قيادات الشرطة للرد والتوضيح إن كان هناك ما يقال لتفنيد تهمة الانتقام على ألا يكون الناطق الرسمي للشرطة، لأنه سيزيد طينهم بلة لا محالة! كما أن السؤال مرفوع للمجلس العسكرى بالمقابل كونه الجهة السيادية العليا التي وجهت بالعفو فهل يعد هذا التأخير مخالفة لتعليماتها أم ماذا؟! .

أما لضباطنا الأعزاء فأقول…. لقد ارتقيتم في قلوبنا وخواطرنا درجات…. وكتبتم أسماءكم بأحرف من نور في سفر التاريخ…. والرازق هو الله جل جلاله…. وهو الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية ولا يضيع عنده حق وهو حسبكم وكفى.

فلا تستسلموا للاستياء أو الحزن… فقد أراد الله بكم خيراً كثيراً.

وأناشد الأحرار في كل مكان بالنظر للأمر بعين الاعتبار… وأضع الأمر بين يدي الشباب الثائر المعتصم الذي بات ملماً بالحق والقانون… منحازاً لكل مظلوم.

وما بين هذا التكدير … والعقاب بالتأخير.. والأسف الذي ناوش صدورنا… يظل الأمل في غد أفضل للشرطة السودانية معقوداً طالما فيها أمثال هؤلاء الشباب.

تلويح:

هذا مع خالص التقدير والاحترام .