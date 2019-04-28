الهلال العاصمي يحوّل تأخره لفوز ضد هلال كادوقلي

الخليج 365 :

حوّل الهلال الخرطوم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ بثلاثة أهداف وذلك في مباراته أمام هلال كادوقلي ضمن المواجهة المؤجلة من دوري المجموعات.

وبكّر هلال كادوقلي بالهدف الأوّل عن طريق اللاعب أسامة محمد، ليدرك الهلال بعد ذلك التعادل عن طريق أمبومبو، قبل أنّ يضيف والي الدين هدفين.

ورفع الهلال رصيده إلى”31″ نقطة، أمّا هلال كادوقلي فتوقف في”15″ نقطة.