الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الهلال العاصمي يحوّل تأخره لفوز ضد هلال كادوقلي

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

حوّل الهلال الخرطوم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ بثلاثة أهداف وذلك في مباراته أمام هلال كادوقلي ضمن المواجهة المؤجلة من دوري المجموعات.

وبكّر هلال كادوقلي بالهدف الأوّل عن طريق اللاعب أسامة محمد، ليدرك الهلال بعد ذلك التعادل عن طريق أمبومبو، قبل أنّ يضيف والي الدين هدفين.

ورفع الهلال رصيده إلى”31″ نقطة، أمّا هلال كادوقلي فتوقف في”15″ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال العاصمي يحوّل تأخره لفوز ضد هلال كادوقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا