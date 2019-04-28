الجزيرة : حل اللجان الشعبية واعفاء مسؤولين

أصدر اللواء الركن عبدالعزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم (47) بحل اللجان الشعبية بالولاية. كما أصدر والي الجزيرة بحسب سونا – القرار رقم (44) لسنة 2019م بإعفاء المهندس زراعي صلاح الإمام محمد علي من منصبه كمدير للادارة العامة للتجارة والقرار رقم 45 بإعفاء السيد أمير يحي هارون من منصبه كمفوض للاستثمار بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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