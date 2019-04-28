“الشعبي”: غير ملزمين باتفاق المجلس العسكري مع قوى التغيير

قطع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج محمد، بأن حزبه غير ملزم باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الحكومة الانتقالية، ولا بأي اتفاق ليس طرفاً فيه، ملوحاً بمعارضه أي اتفاق ثنائي.

وكشف الحاج عن تقدم الحزب بقائمة ترشيحات للمجلس العسكري للحكومة المدنية الانتقالية، وقال إن مرشحيهم من الكفاءات والمهنيين غير المنتمين لأي كيانات سياسية.

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وطالب الحاج بحسب شبكة الشروق – المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأي ضغوط من أي قوى سياسية، داعياً إلى عدم التدخل في الشأن السوداني، مبيناً أن المعالجات للوضع الراهن لن تتم إلا على أيدٍ سودانية.

وحول الدعوات التي تروج لها بعض الجهات في الساحة السياسية بإقصاء الآخرين، أوضح الحاج أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تؤدي إلى انقلابات كما حدث في الماضي، داعياً إلى عدم إقصاء الآخرين، لأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، بحسب تعبيره.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الشعبي إلى تنقيح قوانين الفساد وتكوين لجان لمحاربته لا يكون فيها مجال للتسويات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)